Foxtrot Alpha: Россия может уничтожить орбитальную группировку США

Американское интернет-издание Foxtrot Alpha, посвященное анализу транспортных средств и военной техники, опубликовало прогноз о действиях России в случае крупномасштабного военного конфликта с США.

По мнению авторов публикации, ликвидировать военное преимущество США Россия может, уничтожив американскую орбитальную группировку. В числе наиболее вероятных направлений удара — спутники системы GPS и аппараты космической связи Milstar и DSDS.

Кроме того, эксперты издания считают, что российские военные способны устроить сбой в работе GPS, подменяя ее сигналы при помощи спутников ГЛОНАСС.

Разрушив американскую космическую разведку, Россия лишит Пентагон возможности раннего обнаружения пусков баллистических ракет и своевременного реагирования на них. Также же цели может ставить перед собой и Китай.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что представитель США при Конференции по Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Роберт Вуд заявил о нежелании России возвращаться к выполнению договора.

Источник фото: U. S. Air Force

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