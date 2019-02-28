Foxtrot Alpha: Россия может уничтожить орбитальную группировку США.

Американское интернет-издание Foxtrot Alpha, посвященное анализу транспортных средств и военной техники, опубликовало прогноз о действиях России в случае крупномасштабного военного конфликта с США.
По мнению авторов публикации, ликвидировать военное преимущество США Россия может, уничтожив американскую орбитальную группировку. В числе наиболее вероятных направлений удара — спутники системы GPS и аппараты космической связи Milstar и DSDS.
Кроме того, эксперты издания считают, что российские военные способны устроить сбой в работе GPS, подменяя ее сигналы при помощи спутников ГЛОНАСС.
Разрушив американскую космическую разведку, Россия лишит Пентагон возможности раннего обнаружения пусков баллистических ракет и своевременного реагирования на них. Также же цели может ставить перед собой и Китай.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что представитель США при Конференции по Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Роберт Вуд заявил о нежелании России возвращаться к выполнению договора.
Источник фото: U. S. Air Force
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