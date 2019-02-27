Представитель США заявил о "нежелании" России возвращаться к выполнению ДРСМД

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Конференции по ДРСМД Роберт Вуд сообщил, что срок, который США дали России на возвращение к договору истек, поэтому РФ вряд ли вернется к его выполнению.
"Мы дали России шесть месяцев на то, чтобы все требования по ДРСМД были выполнены. Не думаю, что Россия вернется к договору. Более того, Россия стала действовать еще агрессивнее, что вызывает некоторую озабоченность", — рассказал Вуд.
Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение военный эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова относительно того, что США нанесли себе больший урон выходом из ДРСМД, нежели России.
Также "Правда.Ру" рассказывала о том, что США намеренно вышли из ДРСМД ради прибыли своего военно-промышленного комплекса. Об этом "Правде.Ру" рассказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонков.
Фото: mil.ru
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