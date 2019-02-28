NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою

По информации телеканала NDTV, 27 февраля военные самолеты Индии и Пакистана сошлись в воздушном бою. Всего в бою участвовали 32 самолета.

По заявлениям источников, военно-воздушные силы Индии подняли в воздух восемь самолетов, один из которых был сбит в бою. Командование ВВС Индии вскоре признали факт потери самолета МиГ-21. Со стороны Пакистана в бою участвовали 24 самолета, 8 из которых не принимали участие в воздушном сражении, а лишь сопровождали боевую группу.

Примечательно то, что на стороне Индии было четыре самолета Су-30МКИ, а с пакистанской стороны — восемь самолетов F-16. Это первое боевое столкновение американского и российского самолета.

По предварительным данным, воздушный бой завязался после того, как пакистанские самолеты провели бомбардировку линии разграничения в Кашмире. Для ответных мер были подняты истребители индийских ВВС. СМИ Индии заявляют, что один из пакистанских F-16 был сбит, но в Пакистане опровергают эту информацию.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что между Пакистаном и Индией вновь возобновилась артиллерийская стрельба. Конфликт произошел после того, как пакистанские ВВС сбили два индийских самолета за бомбардировку Кашмира.

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