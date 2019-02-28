Арестованный за взятку чиновник пугал следователя порчей и экстрасенсами

Начальник управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Омской области Владимир Витрук запугивал следователя по своему делу Юлию Богачеву наведением порчи. Витрук обвиняется в получении взятки

Владимир Витрук

По словам следователя, во время допроса Витрука он сообщил, что в его роду были потомственные колдуны, которые могут навести на нее порчу и различные проклятия. Юлия Богачева подчеркнула, что не знает, всерьез ли произнес эти слова подсудимый, либо пошутил.

Владимира Витрука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2018 году он получил взятку в размере 300 тысяч рублей за снятие ареста с автомобиля Toyota Land Cruiser.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2014 году Верховный суд России внес изменения в понятие "взятка", чем облегчил жизнь многим взяточникам.

Фото: r55.fssprus.ru

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