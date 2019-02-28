Майор Черноморского флота и его возлюбленная осуждены за шпионаж для Украины

ФСБ России сообщило о вынесении приговора майору Черноморского флота Дмитрию Долгополову и его сожительнице Анне Сухоносовой. Их осудили на 10 и 9 лет лишения свободы соответственно.
В ведомстве отметили, что обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Расследование установило, что Сухоносова склонила Долгополова к сотрудничеству с украинской разведкой. Сухоносова была завербована полковником ГУР Министерства обороны Украины. Майор и его сожительница получили денежное вознаграждение за передачу секретных данных.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве Федеральная служба безопасности задержала украинского журналиста-шпиона Романа Сушенко за сбор информации о российской армии.
Также "Правда.Ру" сообщала о том, что в Москве был осужден российский разведчик за шпионаж в пользу США. Разведчику вынесли обвинительный приговор и посадили на восемь лет. Также у него отобрали звание полковника.
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