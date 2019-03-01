В США посчитали время подлета ракеты "Авангард"

О новом ракетном комплексе, оснащенном гиперзвуковым блоком, впервые в прошлом году упомянул президент России Владимир Путин. В обращении к Федеральному собранию российский лидер подчеркнул, что «Авангард» - это вполне закономерный и внятный ответ на систему противоракетной защиты Соединенных Штатов.
И только сейчас на отечественную разработку обратили внимание в Штатах. Руководитель Северного командования ВС США Терренс О'Шонесси заявил, что новый российский комплекс без труда сможет обойти американскую ПРО, нанеся мощный удар в любую точку страны уже через 14-16 минут после пуска.
О'Шоннеси отметил, что уже не в первый раз Россия демонстрирует мощные ракетные системы, однако «Авангард» - это совершенно другой уровень. В своем докладе для Конгресса генерал пояснил, что Россия с помощью такого оружия вполне сможет заставить любого противника отказаться от ведения боевых действий и уступить.
Напомним, что испытания «Авангарда» прошли 26 декабря 2018 года, а в этом году новый ракетный комплекс должен быть поставлен на вооружение в российскую армию. Многие военные эксперты высоко оценили возможности отечественной разработки, отметив, что для большинства современных средств ПВО и ПРО «Авангард» неуязвим.
Фото: youinf.ru
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