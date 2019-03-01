Военный самолет США провел дополнительную разведку над Россией

По информации авиационного портала PlaneRadar, самолет вооруженных сил США провел еще одно наблюдение над Россией. Сообщается, что сделано это было в рамках ранее заключенного Договора об открытом небе.

В публикации сказано, что военное воздушное судно Boeing OC-135B пролетел над Комсомольском-на-Амуре, после чего двинулся по направлению к Улан-Удэ. Примерно к 8:20 по Москве наблюдательный самолет уже был рядом с Читой. В статье, опубликованной в Twitter PlaneRadar, подчеркивается, что в прошлый раз американские разведчики, по всей видимости, не успели рассмотреть то, что хотели, поэтому решили пролететь над территорией России повторно.

Военные эксперты полагают, что Штаты больше всего заинтересованы в сборе информации о ракетной бригаде, которую ВС РФ развернули неподалеку от Читы. Напомним, что в прошлый раз военный самолет США был замечен над Россией 22 февраля. До этого американские самолеты не попадали в поле зрения российских военных с конца 2017 года. Возможно, причиной такого перерыва являются напряженные отношения, которые складывались тогда между Россией и Соединенными Штатами.

Фото: Wikimedia

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