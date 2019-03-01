Российская армия получит новейшие ЗРС С-500

Уже в этом году планируется начать поставки новых зенитно-ракетных систем С-500 в армию РФ. Заниматься подготовкой боевых расчетов для новых "зениток" будут сотрудники военной академии Воздушно-космической обороны имени Жукова.
Руководитель академии, генерал-лейтенант Владимир Ляпоров пояснил, что первые офицеры, обученные работе с комплексом С-500, выпустятся в самое ближайшее время. Стоит отметить, что до этого С-500 в российской армии не использовался, поэтому военнослужащие проходят специальную подготовку.
Также стало известно, что в конце этого года, помимо С-500, в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине поступят первые ЗРК С-350 "Витязь". Военные эксперты подчеркивают, что самые новые российские оружейные системы являются лучшими в мире, превосходя даже ЗРК "Патриот", который производят в США.
Напомним, что ЗРК С-500 разрабатывали в АО "Алмаз-Антей". Данная система является современнейшим представителем зенитных ракетных систем и будет применяться для ликвидации баллистических и аэродинамических целей. Раньше в СМИ появлялась информация о том, что С-500 начнут поставлять в отечественную армию не раньше 2020 года, однако в 2017 году заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов рассказал об ускорении темпов разработки, поэтому новый ЗРК стал доступен значительно быстрее.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Читайте также:
Новейшее оружие России: боевой лазерный комплекс
Названо самое опасное оружие России
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
В Сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.