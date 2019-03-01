Российская армия получит новейшие ЗРС С-500

Уже в этом году планируется начать поставки новых зенитно-ракетных систем С-500 в армию РФ. Заниматься подготовкой боевых расчетов для новых "зениток" будут сотрудники военной академии Воздушно-космической обороны имени Жукова.

Руководитель академии, генерал-лейтенант Владимир Ляпоров пояснил, что первые офицеры, обученные работе с комплексом С-500, выпустятся в самое ближайшее время. Стоит отметить, что до этого С-500 в российской армии не использовался, поэтому военнослужащие проходят специальную подготовку.

Также стало известно, что в конце этого года, помимо С-500, в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине поступят первые ЗРК С-350 "Витязь". Военные эксперты подчеркивают, что самые новые российские оружейные системы являются лучшими в мире, превосходя даже ЗРК "Патриот", который производят в США.

Напомним, что ЗРК С-500 разрабатывали в АО "Алмаз-Антей". Данная система является современнейшим представителем зенитных ракетных систем и будет применяться для ликвидации баллистических и аэродинамических целей. Раньше в СМИ появлялась информация о том, что С-500 начнут поставлять в отечественную армию не раньше 2020 года, однако в 2017 году заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов рассказал об ускорении темпов разработки, поэтому новый ЗРК стал доступен значительно быстрее.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

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