Испытания боевого робота "Маркер" начались в РФ

Представители Фонда перспективных исследований рассказали о том, что в России были проведены испытания новой робототехнической системы "Маркер", которая будет использоваться для повышения эффективности взаимодействия беспилотников, роботов и спецназа. Также в ФПИ подчеркнули, что на основе "Маркера" будут создаваться и другие технологии.

Робототехническую систему "Маркер" разрабатывали в Национальном центре развития технологий. Помимо этого, в его создании принимали участие специалисты из НПО "Андроидные технологии", которые ранее анонсировали разработку нового переносного противоракетного комплекса, призванного составить конкуренцию американской системе Javelin.

"Маркер" представляет собой гусеничного робота, который вооружен двумя управляемыми ракетами и автоматическим пулеметом. Управлять роботом солдаты смогут дистанционно, отправляя целеуказания с помощью прицелов или специальных приборов наблюдения. Сотрудники ФПИ пояснили, что основной упор при строительстве "Маркера" был сделан на повышение автономности и качества обнаружения целей.

Также отдельное внимание было уделено агрегатно-модульному принципу конструирования, благодаря чему робота можно будет оборудовать многими видами оружия и оснащения.

Фото: YouTube

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