В России создали новые зажигательные патроны

В России создали новый вид 12,7-миллиметровых патронов зажигательного типа. Разработкой снарядов занималось дочернее предприятие Ростеха ЦНИИТОЧМАШ. На данный момент все работы завершены, новые патроны готовы к эксплуатации.
В процессе разработки были созданы зажигательный и бронебойно-зажигательный патроны. Отмечается, что новые снаряды смогут поджигать даже тяжелые виды топлива, такие как дизельное топливо.
Главный конструктор боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШ Игорь Некрасов подчеркнул, что патроны, которые в российской армии использовали ранее, могли поджигать исключительно бензин. Когда новые снаряды поступят в ВС РФ не отмечается, однако навряд ли это займет долгое время, поскольку испытания уже были проведены и закончились успешно.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сейчас ведется разработка ещё одного типа патронов калибра 5,45. На этот раз для ОКР "Ратник". Патроны типа 7Н39 смогут пробивать броню марки 2П с 60-70 метров, а 7Н40 могут похвастаться кучностью стрельбы, которая повысилась в полтора раза.
Отмечается, что поставка в Вооруженные силы России новых патронов значительно расширит боевые возможности личного состава.
Фото: Википедия
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