Росгвардия вооружится "умными" беспилотниками

Начальник авиации войск Росгвардии Александр Афиногентов рассказал о том, что ведомство не перестает пополнять свои оружейные запасами новейшими видами оружия. В Росгвардию уже начали поставлять штурмовые вертолеты и "умные" беспилотные аппараты.
По словам Афиногентова, авиация Росгвардии пополнится современными вертолетами Ми-8А и легкими многоцелевыми Ка-226. Помимо этого, в ведомстве рассматривают возможность покупки штурмовых вертолетов Ми-35С.
Также не прекращается обучение и переподготовка личного состава. На одну из тренировочных баз Росгвардии уже доставили новые тренажеры, на которых сотрудники ведомства смогут обучиться управлению вертолетами Ми-8. Практические занятия пилоты проводят в зоне контр-террористической операции на территории Северного Кавказа.
Говоря об "умных" беспилотниках, Афиногентов подчеркнул, что они оборудуются системами распознавания лиц и номеров автомобилей. Впервые такую технологию авиация ведомства опробовала во время Чемпионата мира по футболу 2018, который проходил в России.
На официальном сайте государственных закупок уже размещена информация о том, что Росгвардия собирается закупить 1800 неуправляемых ракет С-8КОМ на 100 млн рублей, а также модернизировать имеющиеся в наличии вертолеты Ми-8 и Ми-24П.
Фото: пресс-служба Росгвардии
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