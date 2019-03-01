Более половины американцев признались, что опасаются военной мощи РФ

В Соединенных Штатах Америки был проведен социальный опрос, который показал, что граждане Америки стали гораздо хуже относиться к России. Также опрос выявил, что сторонники Демократической партии намного чаще признаются в своих страхах из-за "угрозы Кремля", чем сторонники Республиканской.

Более половины участников опроса признались, что военный потенциал России — это серьезная угроза для самых важных проектов американской столицы. Специалисты социологической службы Gallup отмечают, что доля американских граждан, которые придерживаются такой позиции, увеличилась. 15 лет назад лишь 18% опрошенных говорили о своих опасениях по поводу военной мощи России. Теперь доля таких граждан США увеличилась до 39%.

Стоит заметить, что опрос был проведен в феврале. Тогда ещё президент РФ Владимир Путин не выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о новейших российских разработках.

Возможно, очередной опрос покажет ещё большие цифры, поскольку в вышеупомянутом послании действительно есть заявления о довольно опасных для США военных технологиях.

Напомним, что с этого года российская армия получит множество интересных и серьезных новинок. Например, ракетные комплексы С-500, боевых роботов "Маркер" и множество других видов оружия.

Фото: соцсети

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