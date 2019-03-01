Российский фрегат встретился с эсминцем США

В Сети появилась информация о встрече нового российского фрегата "Адмирал Эссен" с американским эсминцем Donald Cook. Сообщается, что оба судна выходят из Черного моря. Российский корабль должен будет заменить однотипное судно "Адмирал Макаров" в Средиземном море, а эсминец США следует к базе ВМС Рота у берегов Испании. В Черном море, судя по имеющейся информации, американский корабль проводил очередную "инспекцию".
Отметим, что Donal Cook очень частый гость у берегов России. В Черное море эсминец входит на протяжении последних 12 лет. Пентагон заявляет, что цель посещения Черного моря — "обеспечение безопасности для гражданских и военных морских судов". В последний раз корабль США несколько суток находился в порту Одессы. Разумеется, без надзора военное судно не оставляли. За эсминцем Donald Cook следили российские военные корабли, входящие в состав Черноморского флота.
"Адмирал Эссен" является современнейшим фрегатом, который вооружен не только ракетами большой дальности, но и артиллерийской установкой, системой ПВО "Штиль" и несколькими другими видами современного оружия. Помимо этого, на корабле установлены торпеды и бомбы, призванные облегчить ликвидацию подводных лодок предполагаемого противника.
Фото: соцсети
Читайте также:
ВМС США показали появление сразу трех американских авианосцев у берегов Кореи
Каким будет российский эсминец XXI века
Российский флот вышел навстречу флоту США
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
В Сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.