Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение

Сотрудникам полиции Кисловодска, задержавшим бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в пятницу, 1 марта, грозит увольнение со службы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на своего источника в правоохранительных органах.

По словам источника канала, местных полицейских заранее предупредили о том, что спортсмен пьян и направляется в город за рулем своего автомобиля, запретив его останавливать. Однако сотрудники ГИБДД все равно задержали Емельяненко, теперь им грозит увольнение.

Напомним, что известного спортсмена задержали в Кисловодстве за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания Емельяненко в нецензурной форме угрожал полицейским.

Позднее суд признал спортсмена виновным по статье административного кодекса "Неповиновение сотруднику полиции" и назначил наказание в виде 10 суток ареста. Емельяненко признал, что управлял автомобилем пьяным, и извинился перед полицейскими.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Емельяненко подал документы для поступления в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова. Спортсмен будет получать образование по специальности "Нефтегазовое дело".

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