FlightGlobal: F-35C готов к войне и победе

Издание FlightGlobal опубликовало статью посвященную американскому истребителю пятого поколения F-35C Lightning II. Одним из спикеров издания выступил командующий морской авиацией ВМС, вице-адмирал Де Вольф Миллер, который сообщил, что F-35C Lightning II успешно завершил испытания и готов защищать воздушные рубежи США.
"F-35C уже готовы выполнять любые поставленные задачи. У самолета есть все средства для того, чтобы любая операция, любое задание увенчалось успехом. Сейчас мы оснащаем истребители пятого поколения новой системой, которая значительно увеличит их боевую мощь", — рассказал Миллер.
Издание отмечает, что заявление вице-адмирала было сделано сразу же после успешных испытаний F-35C. По словам Миллера, F-35C успешно отработали все необходимые ситуации на палубе авианосца Carl Vinson.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что израильский бомбардировщик F-35I уничтожил радар сирийской армии. Военные эксперты утверждают, что сирийские ПВО не смогли обеспечить защиту радару.
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