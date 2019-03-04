В результате авиаудара коалиции США погибли мирные жители

Казалось бы, война с боевиками «Исламского государства»* близится к своему логическому завершению, поскольку террористы оставили за собой лишь небольшой кусок земли неподалеку от границы с Ираком - населенный пункт Эль-Багуз. Ранее СДС («Сирийские демократические силы») сообщали даже о том, что готовы нанести мощный удар по боевикам и окончательно разгромить остатки банды.
Однако телевизионный канал Сирии Ikhbariya рассказал о том, что коалиция США так же вступила в вооруженное столкновение, используя собственные методы. Сообщается, что международная коалиция для борьбы с остатками боевиков использовала белый фосфор. Здесь стоит напомнить, что данное вещество уже давно запрещено международными конвенциями.
Отмечается, что жертвами прошедшего авиаудара, в ходе которого и имело место применение белого фосфора, стали жители небольшой деревни Багуз. Как известно, среди погибших оказались не только боевики «ИГ», но и женщины, дети, старики. На данный момент достоверной информации о количестве погибших нет.
Напомним, что ранее США уже обвиняли в применении запрещенного вещества на территории Сирии. Тогда с обвинениями выступила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, но со стороны США внятного ответа в тот раз так и не последовало.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Фото: EPA
Читайте также:
Верховный муфтий Сирии: тьма идет с Запада
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Россия и Китай наложили вето на подготовленную США резолюцию в СБ ООН по Венесуэле. Двойное вето от этих стран - это нечастая история в противостоянии Западу.
"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.
Президент Белоруссии поддержал идею создания общей российско-белорусской валюты с эмиссионным центром в Российской Федерации.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.