В результате авиаудара коалиции США погибли мирные жители

Казалось бы, война с боевиками «Исламского государства»* близится к своему логическому завершению, поскольку террористы оставили за собой лишь небольшой кусок земли неподалеку от границы с Ираком - населенный пункт Эль-Багуз. Ранее СДС («Сирийские демократические силы») сообщали даже о том, что готовы нанести мощный удар по боевикам и окончательно разгромить остатки банды.

Однако телевизионный канал Сирии Ikhbariya рассказал о том, что коалиция США так же вступила в вооруженное столкновение, используя собственные методы. Сообщается, что международная коалиция для борьбы с остатками боевиков использовала белый фосфор. Здесь стоит напомнить, что данное вещество уже давно запрещено международными конвенциями.

Отмечается, что жертвами прошедшего авиаудара, в ходе которого и имело место применение белого фосфора, стали жители небольшой деревни Багуз. Как известно, среди погибших оказались не только боевики «ИГ», но и женщины, дети, старики. На данный момент достоверной информации о количестве погибших нет.

Напомним, что ранее США уже обвиняли в применении запрещенного вещества на территории Сирии. Тогда с обвинениями выступила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, но со стороны США внятного ответа в тот раз так и не последовало.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

Фото: EPA

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