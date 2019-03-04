Армянские саперы приступили к разминированию в Алеппо

Армянские военные откликнулись на просьбу правительства Сирии и выслали в район города Эль-Хусейния своих саперов. Задача специалистов - полностью очистить земли в провинции Алеппо от оставшихся там боеприпасов. Именно в этом заключается главное отличие гуманитарного разминирования от боевого.
Один из местных жителей провинции пожаловался, что из-за оставшихся мин и боеприпасов невозможно даже вывести скот, не говоря уже о пахоте земли. Помимо этого, люди жалуются, что на минах подрываются их близкие и родственники, а детей страшно выпускать на улицу.
На данный момент опасной названа территория площадью в 30 квадратных километров. Данную площадь и предстоит зачистить и обезопасить армянским саперам. Также известно, что вместе с саперами в Сирию прибыли и врачи, которые уже начали принимать больных и раненых.
Заявление о том, что в Сирию отправят гуманитарный контингент, премьер-министр Армении сделал ещё в сентябре 2018 года, однако саперы и медики прибыли в страну только 8 февраля этого года. Всего из Армении прибыло 83 человека - это эксперты по гуманитарному разминированию, врачи и военные, которые должны обеспечить безопасность специалистов.
Фото: CNN
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