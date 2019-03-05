Украина рассказала об «оружии возмездия» против России

Экс-работник Службы безопасности Украины Олег Стариков дал интервью телеканалу NewsOne. По словам силовика, Украине крайне необходимо разработать и поставить на вооружение некое «оружие возмездия», которое помогло бы «сдерживать» Росиию в нынешних условиях. Камнем преткновения для данного заявление стало недавнее решение России приостановить следование правилам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Стариков подчеркнул, что армии Украины срочно нужно создать ракетные комплексы, которые смогут производить выстрелы на расстояние от 500 до 1000 километров. Такая разработка, как считает бывший работник СБУ, поможет Незалежной «адекватно ответить» России.

Также Стариков отметил тот факт, что на данный момент у Украины нет такого оружия, но Киев вполне может начать его производить, используя промышленные мощности украинского завода «Южмаш».

Напомним, что недавно напряженные отношения между США и Россией вновь обострились из-за решения Штатов приостановить следование правилам ДРСМД. 4 марта российский президент Владимир Путин принял такое же решение, подписав соответствующий указ. Также Путин подчеркнул, что в данном вопросе на решения США Россия будет реагировать «зеркально и асимметрично».

Фото: Pravda.ru

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