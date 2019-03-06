B-52 пролетел рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

Тихоокеанские Военно-воздушные силы рассказали об американском стратегическом бомбардировщике, который пересек воздушное пространство неподалеку от островов в Южно-Китайском море, до сих пор остающихся спорными.
Отмечается, что 2 военных воздушных судна B-52 Stratofortress совершили вылет с авиационной базы Андерсен, расположенной на острове Гуам. Основной целью экипажей было участие в стандартных тренировочных полетах. Также известно, что второй самолет, отправившийся в сторону Японии, проводил тренировочный полет вместе с японскими ВВС.
Напомним, что на данный момент Китай спорит за расположенные в Южно-Китайском море острова с несколькими государствами региона. В 2018 году ВВС США так же проводили тренировочные полеты неподалеку от этих территорий.
Основной причиной возникшего спора за острова считают найденные на их шельфе большие залежи углеводородов. Помимо Китая, в островах заинтересованы такие страны, как Филиппины, Бруней и Вьетнам.
Фото: Pravda. ru
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