Россия и Сирия обвиняют США в удерживании беженцев в лагере "Рукбан"

Россия и Сирия пытаются обеспечить незаконно удерживаемым беженцам в лагере Рукбан доступ к своим домам, однако, по заверениям обеих стран, США этому мешают. Данное заявление было сделано межведомственными штабами РФ и САР.
В официальном обращении к представителям США говорится о том, что настало время покончить с популизмом и начать действовать. Также прозвучало требование незамедлительно прекратить удерживать людей в Рукбане. Основная задача миротворцев — дать сирийцам возможность бесплатно вернуться в свои жилища и обеспечить им безопасность. Утверждается, что расположенное в зоне "Эт-Танф" американское командование не приняло никаких мер, необходимых для осуществления вышеописанных пунктов.
Российские и сирийские власти обратились ко всему мировому сообществу, ООН и к Международному комитету Красного Креста с требованием конкретизировать собственную позицию и начать предпринимать четкие действия, вместо того чтобы сыпать заявлениями о беспокойстве за беженцев из Сирии.
В составленном документе говорится и о том, что в Рукбане сложилась катастрофическая ситуация и продовольственные конвои не в состоянии решить проблему. В лагере нарушаются санитарные нормы, люди живут в самодельных постройках и палатках, а горы мусора не дают людям даже свободно дышать.
Однако пока США удерживают контроль над лагерем и не дают беженцам вернуться в свои дома, организовать безопасный выход из Рукбана Россия и Сирия не в состоянии.
Фото: Pravda. ru
Читайте также:
Беженцы справляют нужду на головы европейцев
Ираку до Сирии нужно сделать три шага
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.