Россия и Сирия обвиняют США в удерживании беженцев в лагере "Рукбан"

Россия и Сирия пытаются обеспечить незаконно удерживаемым беженцам в лагере Рукбан доступ к своим домам, однако, по заверениям обеих стран, США этому мешают. Данное заявление было сделано межведомственными штабами РФ и САР.

В официальном обращении к представителям США говорится о том, что настало время покончить с популизмом и начать действовать. Также прозвучало требование незамедлительно прекратить удерживать людей в Рукбане. Основная задача миротворцев — дать сирийцам возможность бесплатно вернуться в свои жилища и обеспечить им безопасность. Утверждается, что расположенное в зоне "Эт-Танф" американское командование не приняло никаких мер, необходимых для осуществления вышеописанных пунктов.

Российские и сирийские власти обратились ко всему мировому сообществу, ООН и к Международному комитету Красного Креста с требованием конкретизировать собственную позицию и начать предпринимать четкие действия, вместо того чтобы сыпать заявлениями о беспокойстве за беженцев из Сирии.

В составленном документе говорится и о том, что в Рукбане сложилась катастрофическая ситуация и продовольственные конвои не в состоянии решить проблему. В лагере нарушаются санитарные нормы, люди живут в самодельных постройках и палатках, а горы мусора не дают людям даже свободно дышать.

Однако пока США удерживают контроль над лагерем и не дают беженцам вернуться в свои дома, организовать безопасный выход из Рукбана Россия и Сирия не в состоянии.

Фото: Pravda. ru

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