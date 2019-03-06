Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Стало известно, зачем США отправляют ЧВК Engility в Тунис

Силовые структуры » Министерство обороны

Пока западные СМИ "находят" присутствие мифической ЧВК "Вагнера" в разных уголках планеты и тиражируют самые откровенные фейки о ней, вполне реальная американская ЧВК Engility собирается войти в Тунис.

Стало известно, зачем США отправляют ЧВК Engility в Тунис. 400172.jpeg

Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, какова реальная цель присутствия американских наемников в африканском государстве, и к каким последствиям это может привести.

За частной военной компанией Engility стоит ряд структур, объединенных в единое целое. В том числе, речь идет и о Military Professional Resources Inc, связь с которой руководство ЧВК из США пытается скрывать.

Причину такой таинственности можно объяснить, считает автор книги "Симфония войны: частные военные компании и наемники в современных вооруженных конфликтах" Руслан Надтоки.

Автор монографии рассказал, что Engility зарабатывала на вмешательстве в крупные вооруженные конфликты. В частности, в Афганистане, Кувейте, Боснии. В последней из операций, на территории Югославии, американские головорезы работали сразу на 4-х участников конфликта.

Также наемники из Engility в 2008 году готовили грузинских военнослужащих в преддверии событий в Южной Осетии. В подобной деятельности их уличали в Йемене, на Филиппинах, в Колумбии.

Теперь целью ЧВК Engility стал Тунис, где на данный момент царит тяжелая обстановка. Именно здесь в 2011 году началась так называемая "Арабская весна", в результате которой был свергнут президент Зин Аль-Абидин Бен-Али.

С того времени жители Туниса забыли, что такое мирная жизнь. Не так давно стало известно об акте самосожжения журналиста Абделя-Раззак Зерки, повторившего действо местного демонстранта Мохаммеда Буазизи, который погиб в результате аналогичного перформанса в январе 2011 года.

Подобное происходит на фоне систематических терактов и нападений со стороны джихадистов. По сути, государство стало значимой базой для ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в РФ террористические группировки).

Это произошло после того, как боевики получили отпор от правительственных войск САР. Террористические ячейки, сотрудничающие с бандитами в Сирии, обнаруживают по сей день.

В ходе мартовского теракта 2015 года в музее Бардо погибли 22 человека, спустя три месяца лишились жизни еще 27 туристов, отдыхающих на пляже в Сусе.

Систематичность нападений исламистов не может не пугать. Осенью прошлого года в Кассерине боевики ИГИЛ* расстреляли патрульный отряд. Под огонь террористов попали и местные жители.

Нестабильная обстановка в стране, отсутствие контроля со стороны властей развязывают террористам руки. Кто-то насильно набирает в команду новых сторонников, кто-то занимается куплей-продажей людей. В Национальном управлении по борьбе с торговлей людьми сообщили, что за прошлый год число подобных инцидентов приблизилось к 800.

Неудивительно, что негодование и возмущение местных выливается в масштабные демонстрации, зачастую перерастающие в столкновения с полицией. В таких случаях правоохранителям приходится использовать слезоточивый газ. Нередко все заканчивается еще более трагично. Например, в феврале прошлого года при невыясненных обстоятельствах несовершеннолетний бельгиец получил смертельное огнестрельное ранение.

Увы, эксперты делают неутешительные прогнозы касаемо пребывания американской ЧВК Engility в регионе. По мнению члена экспертного совета "Офицеры России" Александра Перенджиева, Тунис может ожидать настоящая катастрофа. Ведь головорезы из США зарабатывают на войне, и потому цель их пребывания в стране — вовсе не деэскалация конфликта.

Посеять еще больший хаос и развязать полномасштабную войну — вот для чего Engility готовы войти в Тунис. Не исключено, предполагает эксперт, что отдельные регионы перейдут под контроль ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*.

Но и это еще не все. Помимо ведения войны, американским наемникам, вероятно, дали указание подмять под себя имеющиеся в регионе ресурсы, необходимые Вашингтону. И, конечно же, не стоит забывать о желании США распространить собственное влияние в Тунисе.

"В Северной Африке выстроится целая инфраструктура американских ЧВК, которые обеспечат Штатам полный контроль над всем регионом", — выразил свои опасения Александр Перенджиев.

* Организации, запрещенные в России.

Источник фото: coollib.com

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы ЧВК США войны Тунис
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Самые необычные дома нашей планеты
Военные новости
Мощные российские ракеты РС-24 "Ярс"
Недвижимость
Ближе к природе: самые востребованные дома из дерева
Новости Все >
Стало известно, зачем США отправляют ЧВК Engility в Тунис
Ялта и Севастополь лидируют по стоимости жилья на юге России﻿
Медики: низкоуглеводные диеты могут быть опасны для сердца
Молодые замужние женщины стали основными покупателями жилья в Новой Москве﻿
СМИ: в ЮАР пытаются создать еще один анклав исключительно для белых
Значительная часть хостелов в России закроется - эксперты
Создатель Монумента Славы во Львове умер в день его сноса
Участковый-"черный риэлтор" из Петербурга осужден на пожизненное заключение
Владимирская чиновница назвала свои слова о питании школьников "оговоркой"
Законопроект о платных вытрезвителях погрузил правительство в споры
Читательский топ
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Катастрофа истребителя Миг-29 вызвала дебаты в Польше
Ртутные ножи - правда или вымысел?
Американцы раскрыли "секрет" "Посейдона"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие

По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.

Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Православие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Военные новости
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Россия
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Новости Украины
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией

Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.

Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Общество
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Общество
В Совфеде предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными
Новости Украины
Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью

Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.

Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Общество
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Новости Узбекистана
Президент Узбекистана потребовал от полицейских похудеть
Новости полиции и криминала
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Игорь Буккер Эволюционная медицина подправила облик неандертальца Игорь Буккер Любовь Степушова Пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США Любовь Степушова Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга
США похвалили Лукашенко за непризнание Крыма
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Один из создателей ДНР поразился хаосу в республике
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Владимирская чиновница назвала свои слова о питании школьников "оговоркой"
США похвалили Лукашенко за непризнание Крыма
Премьер Люксембурга пообещал помощь в восстановлении отношений России и Запада
Создатель Монумента Славы во Львове умер в день его сноса
Премьер Люксембурга пообещал помощь в восстановлении отношений России и Запада
Дума приняла проект закона о запрете фейковых новостей
Законопроект о платных вытрезвителях погрузил правительство в споры
Законопроект о платных вытрезвителях погрузил правительство в споры
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Законопроект о платных вытрезвителях погрузил правительство в споры
США похвалили Лукашенко за непризнание Крыма
СМИ: в ЮАР пытаются создать еще один анклав исключительно для белых
Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга
США похвалили Лукашенко за непризнание Крыма
Эксперт: план "Б" Украины по транзиту газа состоит из двух частей
История и современность Все >
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Алена Полынь о будущем России
Алена Полынь о будущем России
Мощные российские ракеты РС-24 "Ярс"
Мощные российские ракеты РС-24 "Ярс"
В НАТО рассказали о планах США по укреплению оборонного потенциала Украины
В НАТО рассказали о планах США по укреплению оборонного потенциала Украины
Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году
Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году
Ту-160 против В-1
Ту-160 против В-1
Военные США называют С-400 в Турции "угрозой" для F-35
Военные США называют С-400 в Турции "угрозой" для F-35
Пролог конфликта на острове Даманском
Пролог конфликта на острове Даманском
Поход Миниха: Россия могла присоединить Крым на полстолетия раньше?
Поход Миниха: Россия могла присоединить Крым на полстолетия раньше?
Чиновница - родителям: ваши дети - вы и кормите
Чиновница - родителям: ваши дети - вы и кормите
Для огромного кортежа Медведева перекрыли центр Люксембурга
Для огромного кортежа Медведева перекрыли центр Люксембурга
Женское Все >
Размножаем розы необычными способами
Размножаем розы необычными способами
Если на участке много камней, сделайте японский сад
Если на участке много камней, сделайте японский сад
Кампанула - трогательное растение
Кампанула - трогательное растение
Секрет получения роскошного цветка: 12 необычных подкормок
Секрет получения роскошного цветка: 12 необычных подкормок
Кустарник, который цветет "снежками"
Кустарник, который цветет "снежками"
Как невесомость влияет на здоровье
Как невесомость влияет на здоровье
Как жить с псориазом
Как жить с псориазом
7 лайфхаков перед сном
7 лайфхаков перед сном
Валидол резко подскочил в цене
Валидол резко подскочил в цене
Секс-куклы спасут мир от насильников - думает Канделаки
Секс-куклы спасут мир от насильников - думает Канделаки
Крыгина рассказала о своем отношении к татуажу
Крыгина рассказала о своем отношении к татуажу
Экс-певица "Ленинграда" записала песню на мотив "Полицейского с Рублевки"
Экс-певица "Ленинграда" записала песню на мотив "Полицейского с Рублевки"
Питание школьников – головная боль их родителей?
Питание школьников – головная боль их родителей?
Стадии и лечение биполярного расстройства
Стадии и лечение биполярного расстройства
Мужское Все >
Путин: коллекторов надо наказывать
Путин: коллекторов надо наказывать
Неизвестная густера: тонкости «охоты»
Неизвестная густера: тонкости «охоты»
12 способов улучшить энергетику вашего дома
12 способов улучшить энергетику вашего дома
Вещи, от которых нужно избавиться хозяйкам уже завтра
Вещи, от которых нужно избавиться хозяйкам уже завтра
Дизайн интерьера для земных знаков Зодиака: Телец, Дева и Козерог
Дизайн интерьера для земных знаков Зодиака: Телец, Дева и Козерог
Как быстро навести порядок в квартире? Часть 1
Как быстро навести порядок в квартире? Часть 1
Поп-арт: история и отличительные черты стиля. Часть 1
Поп-арт: история и отличительные черты стиля. Часть 1
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
Пепельная среда - врата покаяния
Пепельная среда - врата покаяния
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Почему ураганы носят женские имена
Почему ураганы носят женские имена
Заботишься об экологии? Начни с выбора телефона
Заботишься об экологии? Начни с выбора телефона
Под Нижнем Новгородом построят первый в России частный космодром
Под Нижнем Новгородом построят первый в России частный космодром
Робот "Федор" готовится лететь в космос
Робот "Федор" готовится лететь в космос
Известные литературные гении, которые писали свои произведения с ошибками
Известные литературные гении, которые писали свои произведения с ошибками
Учительница материлась на уроке в интернате для глухих школьников
Учительница материлась на уроке в интернате для глухих школьников
8 марта выявило различия в психологии женщин и мужчин
8 марта выявило различия в психологии женщин и мужчин
Сон препятствует старению — об этом ученые узнали от аквариумных рыбок
Сон препятствует старению — об этом ученые узнали от аквариумных рыбок
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает

В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащ﻿итник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.

Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ