Пока западные СМИ "находят" присутствие мифической ЧВК "Вагнера" в разных уголках планеты и тиражируют самые откровенные фейки о ней, вполне реальная американская ЧВК Engility собирается войти в Тунис.
Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, какова реальная цель присутствия американских наемников в африканском государстве, и к каким последствиям это может привести.
За частной военной компанией Engility стоит ряд структур, объединенных в единое целое. В том числе, речь идет и о Military Professional Resources Inc, связь с которой руководство ЧВК из США пытается скрывать.
Причину такой таинственности можно объяснить, считает автор книги "Симфония войны: частные военные компании и наемники в современных вооруженных конфликтах" Руслан Надтоки.
Автор монографии рассказал, что Engility зарабатывала на вмешательстве в крупные вооруженные конфликты. В частности, в Афганистане, Кувейте, Боснии. В последней из операций, на территории Югославии, американские головорезы работали сразу на 4-х участников конфликта.
Также наемники из Engility в 2008 году готовили грузинских военнослужащих в преддверии событий в Южной Осетии. В подобной деятельности их уличали в Йемене, на Филиппинах, в Колумбии.
Теперь целью ЧВК Engility стал Тунис, где на данный момент царит тяжелая обстановка. Именно здесь в 2011 году началась так называемая "Арабская весна", в результате которой был свергнут президент Зин Аль-Абидин Бен-Али.
С того времени жители Туниса забыли, что такое мирная жизнь. Не так давно стало известно об акте самосожжения журналиста Абделя-Раззак Зерки, повторившего действо местного демонстранта Мохаммеда Буазизи, который погиб в результате аналогичного перформанса в январе 2011 года.
Подобное происходит на фоне систематических терактов и нападений со стороны джихадистов. По сути, государство стало значимой базой для ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в РФ террористические группировки).
Это произошло после того, как боевики получили отпор от правительственных войск САР. Террористические ячейки, сотрудничающие с бандитами в Сирии, обнаруживают по сей день.
В ходе мартовского теракта 2015 года в музее Бардо погибли 22 человека, спустя три месяца лишились жизни еще 27 туристов, отдыхающих на пляже в Сусе.
Систематичность нападений исламистов не может не пугать. Осенью прошлого года в Кассерине боевики ИГИЛ* расстреляли патрульный отряд. Под огонь террористов попали и местные жители.
Нестабильная обстановка в стране, отсутствие контроля со стороны властей развязывают террористам руки. Кто-то насильно набирает в команду новых сторонников, кто-то занимается куплей-продажей людей. В Национальном управлении по борьбе с торговлей людьми сообщили, что за прошлый год число подобных инцидентов приблизилось к 800.
Неудивительно, что негодование и возмущение местных выливается в масштабные демонстрации, зачастую перерастающие в столкновения с полицией. В таких случаях правоохранителям приходится использовать слезоточивый газ. Нередко все заканчивается еще более трагично. Например, в феврале прошлого года при невыясненных обстоятельствах несовершеннолетний бельгиец получил смертельное огнестрельное ранение.
Увы, эксперты делают неутешительные прогнозы касаемо пребывания американской ЧВК Engility в регионе. По мнению члена экспертного совета "Офицеры России" Александра Перенджиева, Тунис может ожидать настоящая катастрофа. Ведь головорезы из США зарабатывают на войне, и потому цель их пребывания в стране — вовсе не деэскалация конфликта.
Посеять еще больший хаос и развязать полномасштабную войну — вот для чего Engility готовы войти в Тунис. Не исключено, предполагает эксперт, что отдельные регионы перейдут под контроль ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*.
Но и это еще не все. Помимо ведения войны, американским наемникам, вероятно, дали указание подмять под себя имеющиеся в регионе ресурсы, необходимые Вашингтону. И, конечно же, не стоит забывать о желании США распространить собственное влияние в Тунисе.
"В Северной Африке выстроится целая инфраструктура американских ЧВК, которые обеспечат Штатам полный контроль над всем регионом", — выразил свои опасения Александр Перенджиев.
* Организации, запрещенные в России.
Источник фото: coollib.com
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