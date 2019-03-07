Израиль ответил авианалетом на ракетную атаку из Газы

В Twitter IDF (Оборонительной армии Израиля) появилась публикация о том, что военно-воздушные силы страны жестко ответили на ракетный обстрел со стороны Палестины. Отмечается, что ВВС Израиля нанесли мощный удар по сектору Газа, который находится под контролем исламистской группировки ХАМАС.

Военнослужащие Израиля пояснили, что поднятые в воздух боевые истребители вели огонь по нескольким военным целям в Газе. Однако достоверной информации о том, какие потери понес противник на данный момент нет.

Напомним, что ранее представители IDF сообщили о том, что военнослужащие зафиксировали ракету, выпущенную из сектора Газа. Отмечается, что целью были израильские территории. Предотвратить нападение удалось с помощью системы противоракетной обороны.

Стоит отметить, что это уже не первый за последнее время инцидент. В конце прошлого месяца израильские военные нанесли сильный удар по позициям противника в секторе Газа. Скорее всего, выпущенная оттуда ракета является ответом именно на израильскую атаку.

Россия тоже не остается в стороне. Ранее Сергей Лавров рассказал о том, что российские власти предлагают организовать на своей территории встречу пакистанского лидера Махмуда Аббаса и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Целью данной встречи, по словам министра иностранных дел России, станет урегулирование сложившейся ситуации.

Фото: Pravda.ru

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