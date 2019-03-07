В интернете появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским истребителем

Российское Министерство обороны выложило в общий доступ видеозапись, на которой запечатлен момент перехвата разведывательного воздушного судна военно-воздушных сил США современным истребителем РФ Су-27.



Эпичный перехват российским истребителем американского самолета-разведчика

На записи можно увидеть, как пилот российского истребителя сближается с американским самолетом-разведчиком, после чего продолжает его сопровождать. Представители Минобороны РФ подчеркнули, что опасности для RC-135 истребитель ВВС РФ не представлял, поскольку находился на достаточном расстоянии от него.

Известно, что российские военнослужащие зафиксировали американский самолет еще над Балтийским морем, когда тот пролетал над нейтральными водами. Сообщается, что разведчик направлялся в сторону границы РФ. По команде в воздух подняли истребитель Су-27. Российскому летчику удалось заставить RC-135 отойти подальше от границы России. После выполнения поставленной задачи Су-27 приземлился на своей базе.

Как напоминает Telegram-канал Fighterbomber, во время сопровождения (перехвата) самолетов в нейтральном воздушном пространстве действуют некоторые международные правила, на основании которых созданы инструкции для пилотов. Говоря коротко — предпринимать ничего нельзя.

Запрещено использовать бортовое оружие (если перехватываемое воздушное судно не пересекло границ суверенного государства — если наблюдается обратное, то можно открывать огонь на поражение). Нельзя имитировать заходы на атаку и пролетать по курсу движения перехватываемого самолета. Также запрещается находиться на одной высоте с целью и сильно к ней приближаться.

Однако пилот истребителя должен четко опознать свою цель, ее тип, государственную принадлежность и переписать бортовые номера. Однако о том, как это сделать ночью или без приближения — не сообщается.

Фото: Pravda. ru

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