Индия пригрозила Пакистану за атаки в Кашмире

Представители вооруженных сил Индии сделали жесткое заявление, в котором пообещали Пакистану отомстить за продолжающиеся ракетные выстрелы по территории страны. Напомним, что боевые действия у границ штата Джамму и Кашмир не прекратились до сих пор.

Индийский телевизионный канал NDTV пояснил, что армия Индии готова максимально четко и жестко отвечать на любые провокационные действия со стороны Пакистана. Но, несмотря на все громкие заявления, в зоне боевого конфликта на данный момент отмечается относительное спокойствие.

Незадолго до данного заявления командующие армиями Пакистана и Индии, используя экстренную связь, провели переговоры, на которых обсуждали недавний артиллерийский удар, произведенный пакистанской армией. Напомним, что тогда жертвами обстрела стали 4 человека. Однако точной информации о результатах прошедшего диалога пока не сообщалось.

На данный момент конфликт между Пакистаном и Индией становится все серьезнее. В результате столкновения гибнут как военнослужащие, так и мирные жители. Например, недавно в Кашмире прогремел взрыв, из-за которого пострадали от 10 до 18 человек.

Фото: Pravda. ru

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