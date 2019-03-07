Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД

Представители американского конгресса представили документ нового законопроекта, согласно которому запрещается направлять денежные средства из государственного бюджета на покупку и установку ракет средней и меньшей дальности.
В тексте документа говорится о невозможности использования бюджетных денег с целью закупки тех видов ракет, о которых идет речь в ДРСМД. Также отмечается, что подобных пунктов не должно быть в финансовых документах, касающихся 2020-го финансового года.
Однако стоит заметить, что проект данного закона внесли на рассмотрение в США еще в середине прошлого месяца. Ожидалось, что, скорее всего, его не примут из-за жесткой позиции конгресса касательно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Напомним, что ДРСМД подписали еще в 1987 году, однако с тех пор не раз его меняли. В феврале о намерении приостановить участие в Договоре заявили США, после чего Россия так же перестала следовать правилам ДРСМД. Свое мнение по этому поводу четко и ясно высказал президент России Владимир Путин. Он заявил, что РФ будет зеркально и асимметрично реагировать на все решения Запада по данному вопросу.
Фото: Pravda. ru
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