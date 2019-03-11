Украина начинает наращивать военную мощь

Действующий украинский президент Петр Порошенко заявил, что начинает новую ракетную программу. Он отметил, что планируется создать оружие высокой точности, которое сможет наносить прицельные удары по позициям противника, расположенным в тылу. Разумеется, «противником» в данном случае называют Российскую Федерацию.

Данное заявление украинский лидер сделал во время заседания Совета регионального развития Черкасской области. По мнению Порошенко, это будет достойным ответом на решения США и России, касающиеся приостановки выполнения правил ДРСМД. Президент Украины пояснил, что его страна так же решила избавиться от некоторых ограничений, прописанных в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Многие эксперты высказали мнение о том, что подобное решение является лишь частью предвыборной программы Порошенко. Но здесь стоит отметить, что Украина идет по пути милитаризации с 2014 года.

Напомним, что в тот момент, когда Крымский полуостров стал частью России, украинские власти практически перестали соблюдать правила ДРСМД. Как итог - в армии Украины появились ракеты, которые могли поражать противника на расстоянии до 3 тысяч километров. Остается вопрос - почему Порошенко только спустя пять лет начал открыто говорить о том, что ДРСМД Украиной нарушается уже очень давно?

Не стоит забывать и о том, что субботнее обращение Порошенко может подразумевать и развертывание ракет, оснащенных ядерными зарядами. А это значит, что Украина перестает следовать и подписанному в 1996 году Договору о нераспространении ядерного оружия, взяв курс на становление ядерной державы.

Фото: Pravda.ru

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