Власти Южной Кореи следят за возможностью ракетного пуска в КНДР

Напряженные отношения между Южной Кореей и КНДР до сих пор беспокоят весь мир. Теперь южнокорейское правительство еще внимательнее начало наблюдать за тем, что предпринимают власти Северной Кореи. Есть опасения, что КНДР готовит ракетный пуск. Данное заявление прозвучало от официальных представителей Минобороны Южной Кореи.
Ранее в американских и южнокорейских СМИ была опубликована информация о том, что на ракетном полигоне КНДР Тончханни зафиксирована подозрительная активность. По имеющейся информации, на спутниковых снимках видно, как военнослужащие занимаются некими работами, похожими на подготовку к запуску ракет.
Официальный представитель ОКНШ Южной Кореи так же подтвердил информацию о том, что США и южнокорейские власти будут пристально смотреть за всеми работами КНДР, связанными с производством и развертыванием ракет.
На данный момент обе страны анализируют полученные материалы. Опираясь на результаты исследований, будут разрабатываться различные варианты развития событий.
Напомним, что ранее власти КНДР потребовали от США и Южной Кореи прекратить размещение новых стратегических вооружений на Корейском полуострове.
Фото: Pravda. ru
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