США решили создать "охотника" на C-400

Американская сторона пошла на очередной шаг, который позволит эффективнее "справляться" с российскими ПВО.
Представители американского командования ВМС США сообщили о том, что ведомство подписало договор с компанией Northrop Grumman. Общая сумма, прописанная в контракте, достигает отметки почти в 323 млн долларов. Согласно договору, конструкторы Northrop должны будут разработать и испытать авиационные противорадиолокационные ракеты, способные преодолевать большие расстояния. Отмечается, что речь идет о ракетах AGM-88G AARGM.
Разрабатывается данная модель для Военно-воздушных сил США. Известно, что использовать ракету будут на истребителях F-35A, F-35C, F-18E, F-18F и EA-18G. Судя по опубликованным данным, закончить разработку ракеты должны к концу 2023 года. Однако стоит отметить, что создавать прототип начали еще 4 года назад — в 2015 году.
В 2016 году бывший глава Минобороны Соединенных Штатов Америки Эштон Картер заявил, что разрабатываемая ракета станет главным звеном в развитии возможностей ВМС США. Также он подчеркнул, что это поможет эффективнее противостоять основным потенциальным противникам Америки — России и Китаю.
Известно, что ракета будет оборудована двигателем, работающим на твердом топливе. Дальность полета сможет достигать порядка 60 морских миль. Благодаря комбинированной системе наведения, ракета сможет представлять реальную угрозу для российских систем ПВО, в частности — С-400.
Ранее мы сообщали о том, что США обеспокоены совместным использование систем C-400 с истребителями пятого поколения F-35.
Фото: Pravda. ru
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