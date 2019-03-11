Четыре человека пострадали в результате обстрела в Джамму и Кашмире

Официальные представители Вооруженных сил Индии подтвердили информацию о том, что четверо мирных жителей были серьезно ранены из-за обстрела индийских позиции военными Пакистана. Отмечается, что пакистанская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня.
Сейчас все раненые доставлены в медицинские учреждения. Пока нет точной информации об их состоянии и о тяжести ранений.
Сотрудники полиции пояснили, что военнослужащие Пакистана организовали несанкционированный обстрел постов индийских военных. Известно, что под мощный удар попали и деревни, расположенные в районе Северного Кашмира. Пакистанцы использовали минометы и различное стрелковое оружие. Представитель индийского Министерства обороны подчеркнул, что Индия не стала молчать, поэтому было принято решение ответить огнем.
Напомним, что конфликт между Пакистаном и Индией стал серьезнее после террористической атаки, произошедшей в феврале этого года. Тогда была взорвана автомобильная колонна, в результате чего погибли 45 сотрудников индийской военной полиции. В совершении террористического акта признались члены группировки "Джаиш-е-Мухаммад".
Фото: TFP
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