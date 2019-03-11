Россия отказалась размещать ракеты в Европе раньше США

Член комитета безопасности Государственной Думы РФ Владимир Шаманов рассказал о том, что Российская Федерация не намерена развертывать ракеты средней и меньше дальности на территории Европы. Подчеркивается, что Кремль не будет принимать такое решение раньше США.
Политик пояснил, что Россия будет размещать подобное вооружение только в в том случае, если США поступят так же. Однако отмечается, что доля ответственности за нарушение правил ДРСМД лежит и на странах Европы, поскольку они "дали добро" на установку ракет на своей территории, а США решили этим воспользоваться.
Напомним, что ранее Соединенные Штаты Америки решили приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сразу после этого, 4 марта, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ зеркально отреагирует на данное решение и подписал соответствующий приказ.
Стоит отметить, что США при этом винят в нарушении правил ДРСМД Россию. На обвинения российские власти не отреагировали, но Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что РФ не собирается начинать очередную гонку вооружений.
Фото: Pravda. ru
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