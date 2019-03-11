Минобороны опровергло информацию об авиаударах по Идлибу

Представители Министерства обороны РФ заявили, что обвинения в точечных ударах по целям в провинции Идлиб (Сирия) беспочвенны. В Минобороны подчеркнули, что к ударам по позициям в Идлибе ВКС РФ отношения не имеет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Военно-космические силы Российской Федерации нанесли точечные удары по объектам боевиков в Идлибе. Сообщалось, что атака произошла в субботу, девятого марта. Обстреляны были территории в северо-западной части провинции, неподалеку от города Джиср-эш-Шугур. Судя по опубликованному заявлению, Россия согласовала данную атаку с властями Турции. Отмечается, что такими действиями обе страны ответили на нарушение боевиками режима прекращения огня.
Однако стоит заметить, что хоть Минобороны РФ и не делало никаких официальных заявлений касательно планируемой атаки, но в докладе от 10 марта все же есть данные о том, что как РФ, так и Турция знали о том, что в нескольких провинциях были проведены обстрелы. Но обвиняли в нарушении режима деэскалации террористов.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели переговоры, на которых было решено организовать свободную от военных действий зону в Идлибе.
Фото: Pravda.ru
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