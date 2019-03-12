Над "Адмиралом Горшковым" на низкой высоте пролетел самолет ВМС США

Судя по данным, предоставленным системой отслеживания перемещения кораблей AIS, американское воздушное судно P-8A Poseidon пролетело прямо над российским ракетным фрегатом "Адмирал Горшков".

Отмечается, что сближение американского патрульного противолодочного самолета и фрегата ВМС РФ произошло 11 марта. Poseidon ВМС США опустился на высоту в 907 метров, облетая несколько российских морских судов Северного моря. Продолжая снижаться, P-8A достиг в какой-то момент высоты всего в 160 метров.

По имеющейся информации, патрульное воздушное судно США около полутора часов кружило над кораблями РФ. После этого, примерно в 15:50 по московскому времени, P-8A закончил летать над российскими судами и полетел в сторону своей базы.

Стоит отметить, что данный морской поход для корабля проекта 22350 "Адмирал Горшков" является первым. В проекте 22350 фрегат занимает позицию головного корабля и используется для участия в морских сражениях в отдаленных районах океана.

Фото: Pravda.Ru

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