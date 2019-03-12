Россия готовится к войне с НАТО, считает разведка Эстонии

Сотрудники эстонской службы разведки считают, что в этом году Российская Федерация будет пытаться всячески повлиять на парламентские выборы в Европе. Помимо этого, разведчики сообщили о возможном продолжении "операции влияния" против западных стран и о том, что Россия активно готовится к ведению военных действий против блока НАТО.

Сообщается, что к такому выводу эстонские спецслужбы пришли после того, как проанализировали информацию о последних военных учениях, которые проводила Россия. Изучив данные, составители доклада отметили, что РФ действительно готовится к столкновению со странами Североатлантического альянса.

Помимо этого, разведчики подсчитали, что за прошлый год российская армия стянула значительные силы к западным границам. Отмечается, что почти в 50 километрах от границы страны армия разместила 7 новых батальонов. Все это в Эстонии считают непосредственно подготовкой к военным действиям.

В докладе так же сказано, что, в случае начала боевых действий, первыми под российский удар попадут страны Балтии.

Фото: Pravda. Ru

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