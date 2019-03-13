Запуск спутников "Гонец" перенесли из-за отсутствия украинских комплектующих

Официальные представители космодрома "Плесецк" сообщили, что пуск 3 единиц низкоорбитальных спутников спецсвязи "Гонец М" придется отложить, поскольку украинская сторона не передала России все необходимые комплектующие для систем управления.
Стоит отметить, что данные спутники планируют доставить на орбиту уже с 2017 года. Но из-за отсутствия нужной аппаратуры, необходимой для правильного управления разгонными блоками "Бриз КМ", это становится невозможным. Подчеркивается, что производят эти блоки в Харькове, на заводе "Хартрон".
Напомним, что "Гонец" — это многофункциональная система персональной спутниковой связи российского производства. В 2005 году ракета-носитель "Космос-3М" вывела на орбиту первый аппарат "Гонец М". Последние спутники данной модели были запущены в конце марта 2015 года.
В течение последних трех лет было произведено еще семь аппаратов "Гонец М". На данный момент они хранятся на космодроме, а их запуск переносили уже не один раз.
Фото: Соцсети
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