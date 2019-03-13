Пентагон предложил выделить $250 млн на военную поддержку Украины

Американские власти опубликовал новый проект распределения государственного бюджета, из которого следует, что в следующем году Украине планируется отправить материальную помощь в виде 250 миллионов долларов. В проекте сказано, что данные денежные средства должны быть направлены на поддержку украинской армии.

Планируется, что Украина использует деньги для покупки нового оружия и техники, а также для поддержки сил национальной безопасности страны.

Отметим, что эти 250 миллионов — лишь небольшая часть общей суммы, которую хотят потратить на укрепление сил США на территории Европы. Всего для размещения американской армии в нужных точках по всему Евросоюзу выделят почти 6 миллиардов долларов. В Пентагоне подчеркнули, что это делается исключительно в целях безопасности, чтобы иметь возможность мгновенно отвечать на любые атаки потенциального противника.

Напомним, что следующий год станет довольно затратным для бюджета США. Ранее мы сообщали, что почти 3 миллиарда долларов Штаты потратят на разработку нового гиперзвукового оружия. Помимо этого, 3,7 млрд долларов будут использованы для создания современных беспилотных аппаратов. Есть и еще один пункт, который подразумевает выделение 3,7 млрд на проведение операций в киберпространстве — что именно подразумевает Пентагон под этими словами, остается только догадываться.

Фото: Pravda. Ru

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