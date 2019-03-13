На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили самолет-"нарушитель"

На Камчатке были проведены военные учения, в ходе которых перед экипажами российских истребителей МиГ-31 была поставлена задача перехватить боевой самолет импровизированного противника. Сообщается, что в тренировке принимали участие пилоты Тихоокеанского флота.
В роли "врага" выступил так же МиГ-31, задачей которого было сымпровизировать нарушение государственных границ России. Как только "противник" нарушил имитированную границу, прозвучала тревога и по команде с авиационной базы в Елизово подняли истребители-перехватчики МиГ-31.
В ходе выполнения учебной задачи, экипажи тренировались в обнаружении противника, захвате, прицеливании и условном уничтожении нарушившего границы самолета. Для "уничтожения", как сообщил руководитель пресс-службы ВВО, экипажи использовали электронную имитацию пуска ракет "воздух-воздух".
Также уточнялось, что пилоты все поставленные задачи выполняли без привлечения к операции средств ПВО. Отмечается, что данные учения — это обязательная часть подготовки экипажей Тихоокеанского флота.
Фото: Pravda. Ru
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