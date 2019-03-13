Пентагон ввел ограничения для трансгендеров

Представители американского военного командования рассказали о том, что в Соединенных Штатах Америки вводятся ограничения для трансгендеров. Теперь им гораздо сложнее будет пойти служить своей родине.

Отмечается, что новые поправки, внесенные Министерством обороны США, начнут действовать уже в апреле этого года. Согласно новым правилам, теперь трансгендерным лицам запрещено нести службу в армии Соединенных Штатов в том случае, если им необходимо лечение гормонального характера или хирургическое вмешательство.

Официальное лицо №2 Пентагона Дэвид Норквист уже подписал соответствующий указ, позволяющий отказывать трансгендерам в конкретных случаях.

Еще два года назад, в 2017, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо запретить нести службу в армии трансгендерам. Тогда американский лидер ссылался на большие денежные затраты и возникшую "неразбериху". После этого Пентагон составил ряд рекомендаций для урегулирования ситуации, которые Трамп в последующем принял.

Напомним, что гендерная дисфорсия — это состояние, при котором конкретный человек не в состоянии принимать собственный гендерный статус.

Фото: Pravda. Ru

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