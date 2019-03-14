Порошенко анонсировал испытания новых ракетных комплексов

Действующий украинский президент Петр Порошенко недавно посетил Черниговскую область, где рассказал об очень интересных планах Украины. По словам Порошенко, на вооружение армии Украины в ближайшее время могут быть поставлены современнейшие ракетные комплексы.

Помимо этого, украинский лидер подчеркнул, что испытания новых ракетных систем будут проходить именно в Черниговской области. Однако Порошенко не стал вдаваться в подробности и не пояснил, о каких именно ракетах вообще идет речь.

Ранее мы сообщали о том, что украинский президент высказывал свое мнение касательно необходимости вооружения армии Украины высокоточными ракетами, которые могли бы наносить мощные удары по тыловым войскам потенциального врага. Тогда Порошенко заявил, что Украине мешал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому такого оружия у армии не было.

Теперь же, после выхода из ДРСМД Российской Федерации и США, Украина может наверстать упущенное и разработать такое оружие.

Однако стоит отметить, что украинская сторона и сама ранее нарушила правила ДРСМД, хоть и отрицает это. Еще в 2014 году, когда началась война на востоке Украины, Киев поставил на вооружение ракеты, способные преодолевать дистанцию до 3 000 километров. По сообщениям многих СМИ ДНР и ЛНР, Украина не раз использовала такие ракеты, а они, напомним, запрещены к использованию вышеупомянутым Договором.

Фото: Pravda. Ru

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