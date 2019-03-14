Власти Сирии амнистировали 40 тысяч боевиков

Организация всемирного примирения представила новый доклад, в котором сказано, что сирийское правительство дает амнистию 40 000 боевиков, которые ранее были членами запрещенных террористических группировок. Уточняется, что все амнистированные пообещали в будущем не вступать в незаконные вооруженные формирования.
Помимо этого, как заявила руководитель ОВП Яна Хаддур, 6 000 женщин, оказавшихся на оккупированных террористами территориях, смогли урегулировать собственный статус с правительством Сирийской Арабской Республики и теперь могут "жить достойно и безопасно".
Также в докладе содержится информация о том, что официально подтверждена пропажа 16 000 человек. Отмечается, что все они пропали без вести во время ведения боевых действий. Кроме того, сирийское правительство одобрило 600 заявок от беженцев на возвращение в Сирию.
Ранее в СМИ уже появлялись публикации об амнистиях, которые предусмотрены в Сирии. Всего на свободу выпустят более 55 000 бывших участников незаконных бандформирований. О том, как это повлияет на сирийское общество и на безопасность страны остается только догадываться.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Верховный муфтий Сирии: Тьма идет с Запада
Ираку до Сирии нужно сделать три шага
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.