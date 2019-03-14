Власти Сирии амнистировали 40 тысяч боевиков

Организация всемирного примирения представила новый доклад, в котором сказано, что сирийское правительство дает амнистию 40 000 боевиков, которые ранее были членами запрещенных террористических группировок. Уточняется, что все амнистированные пообещали в будущем не вступать в незаконные вооруженные формирования.

Помимо этого, как заявила руководитель ОВП Яна Хаддур, 6 000 женщин, оказавшихся на оккупированных террористами территориях, смогли урегулировать собственный статус с правительством Сирийской Арабской Республики и теперь могут "жить достойно и безопасно".

Также в докладе содержится информация о том, что официально подтверждена пропажа 16 000 человек. Отмечается, что все они пропали без вести во время ведения боевых действий. Кроме того, сирийское правительство одобрило 600 заявок от беженцев на возвращение в Сирию.

Ранее в СМИ уже появлялись публикации об амнистиях, которые предусмотрены в Сирии. Всего на свободу выпустят более 55 000 бывших участников незаконных бандформирований. О том, как это повлияет на сирийское общество и на безопасность страны остается только догадываться.

Фото: Pravda. Ru

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