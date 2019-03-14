В Раде заявили о "космических потерях" Украины в Донбассе

Создатель известного национального батальона "Азов", украинский депутат Андрей Билецкий дал интервью порталу "Апостроф", в котором поведал о тех потерях, которые вооруженные силы Украины понесли в ходе боевых действий на востоке государства.

Билецкий заявил, что украинская армия потеряла более 1 000 солдат, которых убили в вооруженных столкновениях против военнослужащих ДНР и ЛНР. И это, по словам чиновника, лишь небольшая часть от общих потерь, поскольку многие погибли из-за ранений, заболеваний и инсультов. А некоторые и вовсе покончили с собой.

Депутат подчеркнул, что в условиях современной войны "это запредельные показатели потерь". Помимо этого, Белицкий признался и в том, что украинское правительство до сих пор не в состоянии урегулировать возникший в 2014 году гражданский конфликт.

Напомним, что антитеррористическая операция на юго-востоке Украины была начата еще 5 лет назад. Перед ВСУ была поставлена задача ликвидировать террористические бандформирования, появившиеся в самопровозлашенных ДНР и ЛНР. Однако, если посмотреть на сложившуюся ситуацию, в этом вопросе армии Незалежной почти не удалось сдвинуться с места. Поэтому война на Донбассе продолжается до сих пор.

Фото: Pravda. Ru

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