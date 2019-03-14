В Индии придумали защиту для истребителей российского производства

Индийские власти решили обезопасить российские истребители Су-30МКИ, которые были поставлены в ВВС Индии. Отмечается, что для этого будет построено 110 бетонных укрытий — капониров. Официальный представитель вооруженных сил страны сообщил, что это делается в целях защиты от возможной воздушной атаки.
На данный момент истребители российского производства используются для обороны воздушного пространства на границе Индии и Пакистана, недалеко от штата Джамму и Кашмир, в котором сейчас ведутся боевые действия.
Всего на эти цели будет потрачено почти 700 миллионов долларов. На данный момент Су-30МКИ находятся в тылу, поскольку нет возможности их обезопасить — это создает определенные сложности для индийских ВВС, особенно в условиях постоянной угрозы со стороны Пакистана.
Отметим, что обнаружить истребители, которые хранятся на открытых площадках, очень легко. Как следствие, они могут быть выведены из строя или сильно повреждены в результате обстрела, а возведение капониров призвано решить данную проблему.
Напомним, что на данный момент в штате Джамму и Кашмир продолжается вооруженное столкновение индийских и пакистанских военнослужащих. Ранее мы сообщали о том, что из-за обстрелов со стороны Пакистана пострадали четверо мирных жителей.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Джамму и Кашмир — Чечня в квадрате
Кашмирская угроза целостности Индии
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.