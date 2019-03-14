В Индии придумали защиту для истребителей российского производства

Индийские власти решили обезопасить российские истребители Су-30МКИ, которые были поставлены в ВВС Индии. Отмечается, что для этого будет построено 110 бетонных укрытий — капониров. Официальный представитель вооруженных сил страны сообщил, что это делается в целях защиты от возможной воздушной атаки.

На данный момент истребители российского производства используются для обороны воздушного пространства на границе Индии и Пакистана, недалеко от штата Джамму и Кашмир, в котором сейчас ведутся боевые действия.

Всего на эти цели будет потрачено почти 700 миллионов долларов. На данный момент Су-30МКИ находятся в тылу, поскольку нет возможности их обезопасить — это создает определенные сложности для индийских ВВС, особенно в условиях постоянной угрозы со стороны Пакистана.

Отметим, что обнаружить истребители, которые хранятся на открытых площадках, очень легко. Как следствие, они могут быть выведены из строя или сильно повреждены в результате обстрела, а возведение капониров призвано решить данную проблему.

Напомним, что на данный момент в штате Джамму и Кашмир продолжается вооруженное столкновение индийских и пакистанских военнослужащих. Ранее мы сообщали о том, что из-за обстрелов со стороны Пакистана пострадали четверо мирных жителей.

Фото: Pravda. Ru

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