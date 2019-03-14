Власти США планируют испытать запрещенную ДРСМД ракету

Представитель Пентагона, пожелавший остаться инкогнито, рассказал, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в ближайшем будущем планирует испытать крылатую ракету, радиус поражающего действия которой находится в пределах 1 000 километров. Сообщается, что Пентагон начнет испытания сразу после приостановки соблюдения правил Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отмечается, что, скорее всего, новую баллистическую ракету разместят на базе Гуам. Судя по предоставленной информации, снаряд сможет лететь очень низко. Предполагается, что США начнут проводить испытания баллистической ракеты уже в августе этого года.

Напомним, что подобные ракеты были запрещены ДРСМД на протяжении последних тридцати лет. Ранее американское правительство заявило, что приостанавливает соблюдение правил Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. После этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет "зеркально и асимметрично" реагировать на все решения Штатов по данному вопросу, после чего подписал указ, согласно которому наша страна так же выходит из ДРСМД.

Здесь стоит отметить, что США обвиняют Россию в том, что российское Министерство обороны начало нарушать правила Договора раньше. Однако все обвинения в свой адрес Минобороны РФ отвергает.

Фото: Pravda. Ru

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