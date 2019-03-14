США намерены закупить космические платформы для "опережения соперников"

Космическое командование военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки опубликовало информацию о новом докладе, из которого следует, что ВВС США планируют закупить космические платформы, которые будут использоваться для проведения операций в космическом пространстве.

Сообщается, что использоваться новые платформы будут как для развития системы SATCOM, так и для обнаружения запущенных возможным противником ракет, в том числе ядерных.

Подчеркивается, что новые космические платформы помогут ВКС США производить космические аппараты гораздо быстрее, чем это делается сейчас.

Напомним, что в последнее время Соединенные Штаты Америки более пристальное внимание уделяют вооружению. Так, в этом году Запад планирует разработать новое гиперзвуковое оружие (делается это как ответ на «гиперзвуковую угрозу России»), выделить средства для организации операций в киберпространстве, а также испытать баллистические ракеты малой дальности - сразу после выхода из ДРСМД.

Ранее мы сообщали, что вышеуказанные испытания должны пройти уже в августе этого года. По имеющейся информации, новую ракету будут испытывать на Гуаме.

Фото: Pravda.Ru

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