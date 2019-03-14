США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы

Джон Руд, на данный момент занимающий пост заместителя министра обороны Соединенных Штатов Америки, недавно присутствовал на переговорах в Варшаве. Сообщается, что главной темой разговора было возможное размещение военнослужащих армии США на территории Польши. Помощница замминистра обороны Кэтрин Уилбаргер подчеркнула, что пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, а конкретные решения могут быть приняты не ранее, чем через полгода.
Однако Уилбаргер подчеркнула, что сейчас уже начали разработку некоторых технических деталей, касающихся данного вопроса. Но каких-то подробностей помощница Руда не сообщила, лишь сказав, что в том случае, если Польша примет предложение Министерства обороны США, то американское правительство самостоятельно организует весь дальнейший процесс.
Ранее американский президент Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда провели встречу, на которой, как сообщалось, обсуждалась возможность более плотного сотрудничества в оборонной сфере.
В Министерстве иностранных дел России к данной идее отнеслись негативно, заявив, что такие действия прямо угрожают безопасности России. После встречи Дуды и Трампа в ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что поддерживает в этом вопросе Россию и предложил разместить российское вооружение у белорусских границ.
Фото: Pravda.Ru
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