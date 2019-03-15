В Совбезе заявили о стягивании войск НАТО к российским границам

По словам Михаила Попова, занимающего пост заместителя секретаря Совбеза России, НАТО активно наращивает численность войск в непосредственной близости от российских границ.

Попов подчеркнул, что на данный момент это является самой серьезной проблемой для безопасности Российской Федерации. Сообщается, что страны Североатлантического альянса перебрасывают к границам как военнослужащих, так и различную боевую технику — ракетные комплексы, авиацию, танки и многое другое.

Кроме того, вблизи границ РФ войска НАТО периодически проводят военные учения, что так же может угрожать безопасности страны.

Отмечается, что на данный момент в войсках быстрого реагирования НАТО насчитывается почти 40 000 военных. Стоит заметить, что еще два года назад их количество было существенно ниже — порядка 25 000 человек.

Попов считает, что основная задача армии НАТО — атаковать важные стратегические объекты Российской Федерации в случае начала боевых действий.

Ранее мы сообщали о том, что американский президент Дональд Трамп встретился с главой Польши Анджеем Дудой. Лидеры двух стран решили более плотно сотрудничать в оборонной сфере, поэтому, возможно, в скором будущем США разместят свои войска в Польше.

Фото: Pravda. Ru

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