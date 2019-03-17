Российский ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружили в Эфиопии

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был замечен в Эфиопии. Об этом сообщает "Российская Газета".
Отмечается, что "Панцирь-С1" был замечен в февральском репортаже эфиопской телекомпании ETV. Репортаж демонстрировал зенитные ракетные комплексы С-125М и радиолокационные станции, однако затем в кадр попал и российский ЗРПК.
Данные зенитные ракетно-пушечные комплексы есть у армий 8 государств мира, включая вооруженные силы Российской Федерации, но официальных данных о том, что "Панцирь-С1" имеется и у вооруженных сил Эфиопии нет, уточняется в материале.
Российский ЗРПК оборудован современной оптической и радиолокационной системой, которая позволяет ракетам уничтожать разнообразные воздушные цели, даже самые небольшие, на расстоянии до 20 тысяч метров и на высоте до 15 тысяч. 30-мм автоматические пушки способны поразить цель на дальности до 4 тысяч метров и на высоте до 3 тысяч. Экипаж ЗРПК составляет 3 человека. Боевая масса - 30 тысяч килограмм.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году военно-промышленный комплекс России запланировал большое количество поставок новейшего вооружения российской армии. Из российского бюджета в текущем году будет выделено 1,3 триллиона рублей на обеспечение боеспособности и безопасности государства.
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