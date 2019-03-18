Вторую эскадрилью Су-34 сформируют в Челябинской области

Командующий отделением российских войск в ЦВО Александр Лапин рассказал о том, что в Челябинской области в скором будущем будет сформирована еще одна эскадрилья, состоящая из боевых самолетов Су-34. Сообщается, что, возможно, создание нового взвода из истребителей может закончиться уже к декабрю 2019 года.

Лапин отметил, что всего в планируемый полк будет поставлено 24 истребителя-бомбардировщика Су-34. Он также напомнил, что первые такие самолеты челябинским летчикам передали еще в середине сентября прошлого года.

Кстати, стоит отметить, что одной из возможных причин для планируемой поставки самолетов является покой гражданских лиц, которые проживают вблизи авиационной базы. Су-34 во время полета остается довольно тихим, чего нельзя сказать о его предшественнике Су-24. В ЦВО уже не раз отмечали тот факт, что местные жители жаловались на громкие летные испытания, которые мешали спокойно спать по ночам.

Напомним, что современные истребители Су-34 используются российскими военно-воздушными силами для проведения атак по наземным и воздушным целям. Установленное на боевых самолетах оборудование позволяет экипажам вылетать на боевые задания при любой погоде и в любое время суток. На "сушки" установлены управляемые ракеты двух типов — "воздух-земля" и "воздух-воздух". Максимальное расстояние, которое может пролететь истребитель, достигает порядка 4 000 километров.

Фото: Pravda. Ru

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