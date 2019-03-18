Кабул получит нелегитимно отремонтированные Словакией Ми-17В-5

Официальные представители словацкой коммерческой организации LOTN рассказали о том, что их механики провели ремонт российских вертолетов Ми-17B. Сотрудники пресс-службы компании "Вертолеты России", производителя данных машин, пояснили, что отказываются нести какую-либо ответственность за дальнейшую их эксплуатацию. Здесь стоит отметить, что ремонт вышеуказанных вертолетов был проведен абсолютно нелегально.

Представители российского холдинга подчеркнули, что уже не единожды отправляли официальные обращения в словацкую компанию. Руководителям LOTN предлагали заняться урегулированием всех вопросов, связанных с необходимым ремонтом вертолетов Ми-17, находящихся в собственности афганских военно-воздушных сил.

Однако никаких договоренностей со словацкой стороной достичь не удалось, а LOTN продолжает игнорировать представителей российской компании. Отмечается, что механики проводят ремонт вертолетов по тем схемам, которые разработали непосредственно в LOTN, отказываясь подпускать к обслуживанию компанию-производителя.

Напомним, что Ми-17B-5 используются для транспортировки как военнослужащих, так и различных грузов для нужд армии. Данные вертолеты могут принимать участие в различных спасательных операциях, а также нести на себе различные виды вооружения.

Фото: Википедия

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