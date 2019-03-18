ВКС России получили с 2012 года более 1 000 самолетов и вертолетов

Сергей Дронов, занимающий должность заместителя главы воздушно-космических сил России, рассказал о том, что за последние 6 лет в ВКС РФ было поставлено более 1 000 современных вертолетов и самолетов. Он подчеркнул, что за эти годы российским ВКС удалось почти в два раза повысить количество исправной и готовой к выполнению боевых задач техники.
Отмечается, что перевооружить успели уже 4 полка авиации и 2 эскадрильи. Взамен старой техники им были поставлены новые истребители-бомбардировщики Су-34, Су-35С и военные вертолеты типа Ка-52.
Помимо этого, не забыли и о Дальних авиационных базах, куда закупили Ту-160 и Ту-95. По словам командования, новая техника значительно расширит боевые возможности воздушно-космических сил РФ, а также поможет более эффективно и качественно проводить обучение и подготовку к боевым действиям личного состава.
Получается, что уже сейчас российские ВКС полностью оснащены всем необходимым для несения службы. Дронов отметил, что с военнослужащими проблем тоже не наблюдается — на данный момент, более чем на 90 процентов укомплектованы все воинские части воздушно-космических сил.
Фото: Pravda. Ru
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