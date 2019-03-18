Канада планирует продлить миссию военных инструкторов на Украине

Глава Министерства иностранных дел Канады Христи Фриланд и министр нацбезопасности Харджит Сингх Саджан в ближайшее время должны провести официальную пресс-конференцию. Сообщается, что на ней будет объявлено решение о том, будет ли канадская сторона продлевать ведение миссии военных инструкторов в Украине. Напомним, что действующий мандат миссии будет в силе только до конца этого месяца.

Конечно, стоит дождаться комментариев от канадской стороны, однако некоторая информация по этой теме уже есть. Так, известно, что Канада все же собирается продлевать мандат, но, при этом, не изменяя количество участников миссии.

Напомним, что еще 4 года назад, в 2015 году, вооруженные силы Канады отправили в Украину порядка 200 военных инструкторов, которые находятся там по сей день. Их основная задача — обучение украинских военнослужащих (включая офицерский состав) на одном из военных полигонов Львовской области. Причина высылки инструкторов вполне ясна — гражданская война в Украине.

Вооруженное столкновение армии Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР тянется еще с 2014 года. Не принимая действующее правительство в Киеве, жители Донбасса организовали активное сопротивление ВСУ. Стоит отметить, что в вопросе деэскалации конфликта правительство Украины так и не сдвинулось с места, а боевые действия до сих пор не утихают.

Фото: Pravda. Ru

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